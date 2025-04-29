Таксист пытался увезти двух россиянок в неизвестном направлении, они выпрыгнули из машины

В Казани девушки на ходу выпрыгнули из такси, водитель вез их в лес

В Казани две местные жительницы заявили, что спаслись от таксиста, который пытался вывезти их в неизвестном направлении. Об этом одна из потерпевших рассказала Telegram-каналу «Казань на максималках».

По словам девушки, все произошло в ночь с 28 на 29 апреля. Она рассказала, что села вместе с коллегами в такси. Двоих из них водитель довез до места назначения, после чего должен был поехать на улицу Комиссара Габишева, но вместо этого направился в сторону области.

Когда оставшиеся пассажирки поняли, что водитель везет их в неизвестном направлении, они стали руками подавать сигнал проезжающим рядом машинам и просить о помощи. В какой-то момент с такси поравнялась другая машина, таксист сбавил скорость, и пассажиркам удалось на ходу выпрыгнуть на дорогу. После этого они прятались в лесу. Одна из девушек была на связи с поддержкой перевозчика, также она позвонила в полицию.

Позже канал опубликовал видео от очевидцев, которые сняли, как девушки просили о помощи. По словам автора видео, поначалу они думали, что пассажирки веселились, но затем услышали крики о помощи.

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