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Таксист-мигрант похитил девушку в Подмосковье и задавил ее парня, это попало на видео

В Подмосковье мигрант похитил девушку и задавил парня, приехавшего ее спасать

В Электростали таксист пытался похитить девушку и сбил ее возлюбленного, который приехал на помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Водитель неславянской внешности с первых минут начал задавать ей непристойные вопросы. Напуганная пассажирка сразу отправила подруге данные машины и геолокацию», — говорится в сообщении.

По информации источника, водитель проехал несколько поворотов, поэтому обеспокоенная пассажирка связалась со своим возлюбленным, который выехал на дорогу и перегородил проезд нарушителю. После этого таксист сбил мужчину, когда ехал со скоростью 120 км/ч. Пострадавший упал на капот.

Пассажирка запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина лежит на разбитом лобовом стекле движущегося автомобиля, при этом водитель не останавливает транспорт. На записи также слышно, как женщина кричит и просит прекратить движение.

Также сообщается, что злоумышленник остановил машину, только когда увидел своих знакомых. В настоящее время нарушитель находится в СИЗО.

Ранее в Башкирии мужчина выполнил опасные трюки на движущихся авто.

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