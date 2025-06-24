Патрушев рассказал о работе в области сортировки мусора в России

Вице-премьер Патрушев: 100% отходов в России будут сортироваться к 2030 году

В России продолжается работа в области экологичной сортировки мусора, к 2030 году планируется построить «почти 400 объектов» по утилизации и размещению твердых коммунальных отходов. Об этом в интервью kp.ru рассказал зампред правительства России Дмитрий Патрушев.

По его словам, планируется также, что сортировка мусора к этому времени достигнет 100%. Он уточнил, что реформа обращения с отходами затронет не только большие производства, но и дворы. В работу вовлечены власти регионов, которые следят за количеством мусоровозов в субъекте, чистотой контейнеров и не только.

«Четверть отходов должна вовлекаться повторно. Сейчас на сортировку отправляется примерно 55% отходов, а во вторичный оборот — только 14%», — добавил Патрушев.

Шотландские ученые из Эдинбургского университета до этого разработали революционную технологию переработки пластиковых отходов в лекарственные препараты. С помощью генетически модифицированной кишечной палочки (E. coli) команде удалось преобразовать компоненты пластиковых бутылок в терефталевую кислоту — активный ингредиент парацетамола всего за 24 часа.

Ранее в России заявили о росте турпотока в нацпарки.