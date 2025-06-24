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Ученые научились превращать пластиковый мусор в жизненно важное лекарство

NatChem: создан метод переработки отходов пластика в парацетамол за сутки
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Depositphotos

Шотландские ученые из Эдинбургского университета разработали революционную технологию переработки пластиковых отходов в лекарственные препараты. С помощью генетически модифицированной кишечной палочки (E. coli) команде удалось преобразовать компоненты пластиковых бутылок в терефталевую кислоту — активный ингредиент парацетамола всего за 24 часа. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Chemistry (NatChem).

Специалисты использовали процесс ферментации, аналогичный тому, который применяется при варке пива. Он происходит при комнатной температуре и практически без выбросов углерода, что делает его более экологичной альтернативой современному производству лекарств.

Около 90% продукта, полученного в результате реакции терефталевой кислоты с генетически перепрограммированной кишечной палочкой, составлял парацетамол.

Технология актуальна для переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ) — пластика, используемого в бутылках и упаковке. Ежегодно в мире образуется более 350 млн тонн таких отходов, большая часть которых попадает на свалки или в океаны.

Ученые продолжают совершенствовать технологию, чтобы подготовить ее к промышленному применению.

Ранее исследователи раскрыли механизм действия парацетамола.

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