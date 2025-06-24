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В Москве станцию метро «Новомосковская» могут переименовать в «Станкин»

Правительство предложило переименовать станцию метро «Новомосковская» в «Станкин»
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РИА Новости

Правительство РФ предложило переименовать станцию метро «Новомосковская» в «Станкин». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте инстанции.

Предложение выдвинул председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по инфраструктурному развитию МГТУ «Станкин».

»Правительству Москвы рекомендовано рассмотреть возможность переименования станции метро «Новомосковская» в «Станкин»», — говорится в документе.

Изначально станция «Новомосковская» называлась «Коммунарка», но в июле прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин переименовал ее во время строительства Троицкой линии.

С 2025 года стартовал национальный проект «Эффективная транспортная система», рассчитанный до 2030 года. Он станет «бесшовным» продолжением завершающегося в этом году нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры» и объединит важнейшие транспортные объекты, гражданам позволит безопаснее и быстрее перемещаться по стране.

Что было сделано за минувшие шесть лет и какие планы по развитию транспортной системы на ближайшую шестилетку – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве открыли три новые станции Троицкой линии метро.

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