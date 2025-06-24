В Москве станцию метро «Новомосковская» могут переименовать в «Станкин»

Правительство РФ предложило переименовать станцию метро «Новомосковская» в «Станкин». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте инстанции.

Предложение выдвинул председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по инфраструктурному развитию МГТУ «Станкин».

»Правительству Москвы рекомендовано рассмотреть возможность переименования станции метро «Новомосковская» в «Станкин»», — говорится в документе.

Изначально станция «Новомосковская» называлась «Коммунарка», но в июле прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин переименовал ее во время строительства Троицкой линии.

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