Вторая шестилетка. Как в России модернизируют транспортную инфраструктуру

«Национальные проекты в сфере транспорта – не просто комплекс технических и логистических решений. Это проекты, имеющие огромное значение для всех: от граждан до специалистов транспортной отрасли и представителей делового сообщества. Все проекты направлены на достижение главной цели – повышение качества жизни каждого гражданина в стране», – сказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Поехали

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завершающих участков автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани, а в июле этого года – северного обхода города Твери трассы М-11 «Нева» и обхода города Тольятти. Дорожный обход Твери протяженностью более 62 километров – финальный этап строительства трассы М-11 «Нева». Его открытие обеспечивает непрерывное «бессветофорное» скоростное движение между Санкт-Петербургом и Москвой, сокращает время в пути с запада на восток страны – к Владимиру, Нижнему Новгороду, Казани.

Скоростная автомагистраль М-12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 километров – часть международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай». Благодаря М-12 время в пути сократилось с 12 до 6,5 часов, а о популярности трассы говорит тот факт, что с момента открытия по ней совершено уже более 23 миллионов поездок. Движение по автодороге не только более безопасно, но и удобно, в том числе и для туристических поездок.

Например, Игорь Кустарин - бывалый автопутешественник. Побывал в Самаре, Саратове, Кирове, Ижевске. На юг – тоже на автомобиле. По М-12 он вместе с супругой возвращается из Москвы в Чебоксары: «Ехать очень удобно. Раньше на дорогу до Чебоксар мы тратили примерно одиннадцать часов с остановками. Сейчас, если останавливаться на заправках – перекусить, отдохнуть, то дорога часов восемь занимает. Трасса очень хорошая, удобная».

При проектировании М-12 предполагалось, что новая дорога дойдет только до Казани. Но власти задумались о необходимости ее продления. В феврале 2024 года президент Владимир Путин подтвердил, что М-12 будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени, что даст возможность быстрой доставки грузов в восточном направлении, в том числе и на экспортных направлениях — в Казахстан, страны Средней Азии и даже Китай.

«Сейчас основной дорожный трафик идет по достаточно консервативным шоссе, многие из которых проходят через населенные пункты, что ведет к снижению безопасности, как и самих водителей, так и жителей прилегающей территории, – говорит заместитель директора Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта Александр Чекмарев. – Строительство новых магистральных линий позволит качественно сократить время в пути и даст серьезный импульс развитию транспортных коммуникаций между регионами, и в целом в рамках всей страны». По его словам, открытие трассы М-12 от Москвы до Казани уже позволило сократить время в пути между этими городами больше, чем в два раза. И продление магистрали дальше на Восток просто необходимо.

Полетели

За счет модернизации аэропортов и развития маршрутной сети укрепляется прямое авиасообщение. «Доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50 процентов. Есть над чем работать, но все-таки прогресс заметен», — отметил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По авиации мы видим, что за 10 месяцев перевезено более 95 млн пассажиров. Это на уровне прошлого года. То есть мы говорим о том, что авиационная подвижность сохраняется на очень высоком уровне», — сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Немаловажную роль в росте пассажироперевозок сыграл нацпроект «Модернизация транспортной инфраструктуры», по которому продолжается масштабное обновление региональных воздушных гаваней. За минувшие шесть лет уже модернизировали инфраструктуру 33 аэропортов, в том числе ввели в эксплуатацию 21 взлетно-посадочную полосу (ВПП). Здесь и аэропорты городов-миллионников (Красноярск, Новосибирск, Челябинск) и городов - центров добывающей отрасли: Депутатский, Магнитогорск, Норильск. При этом особое внимание уделяется авиаузлам Сибири и Дальнего Востока, для многих из которых гражданская авиация является единственным видом транспорта круглогодичного действия.

close Взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск Минтранс РФ

Так, только в Якутии завершены мероприятия по реконструкции 12 республиканских аэропортовых комплексов. В 2021 году была реконструирована вспомогательная инфраструктура аэропорта Верхневилюйск. В аэропорту самого Якутска обновлена взлетно-посадочная полоса длиной 3,6 км, что позволяет принимать все типы воздушных судов. Как результат, на конец ноября здесь перевыполнили годовой план по количеству пассажиров, рекордного миллионного пассажира в аэропорту зарегистрировали 27 ноября.

close Терминал аэропорта Якутск Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Им оказалась жительница Анабарского района Саина Спиридонова. Она с мужем Русланом и детьми возвращалась к себе домой в село Юрюнг-Хая после рождения шестого ребенка.

Старший сын Саины и Руслана учится в 11 классе, а младшему еще не исполнилось двух месяцев. Он родился в Якутске и, как только достаточно окреп, супружеская пара собралась домой. Сотрудники аэропорта поздравили Саину и вручили памятные подарки.

«Мы ежедневно ведем отчеты и подсчитываем количество пассажиров на рейсах. В результате определили юбилейного пассажира. В будущем планируем ряд мероприятий, направленных на улучшение качества обслуживания в соответствии с нашим пассажиропотоком», — прокомментировала начальник службы организации пассажирских перевозок аэропорта Лена Захарова.

География объектов нацпроекта широка — речь идет о всей территории России. И все это делает перелеты безопаснее, способствует повышению транспортной доступности и связанности городов, развитию новых региональных маршрутов. «Безусловно позитивным является тот факт, что все вновь возводимые объекты предлагают совершенно иной уровень комфорта с точки зрения используемых инженерных систем. Это система класса «умный дом», которая обеспечивает комфортную температуру, контролирует освещенность. Подавляющее большинство аэропортов сегодня имеют светлые просторные терминалы, в которых не тесно. И они соответствуют современным требованиям с точки зрения обеспечения транспортной безопасности, – говорит исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. – И пассажир голосует кошельком – спрос на перевозки растет. В 2023 году было перевезено пассажиров больше, чем в 2022, а в 2024 больше, чем в 2023».

close Здание аэропорта Хандыга Минтранс РФ

Президентом поставлена задача о повышении интенсивности авиасообщения внутри страны в полтора раза в 2030 году к уровню прошлого года. Для этого модернизируют свыше трети аэропортовой инфраструктуры, т.е. не менее 75 аэродромов. Это будет способствовать расширению сети маршрутов, запуску большего числа прямых рейсов без пересадки в Москве.

Под стук колес

Разворот грузопотоков на Восток потребовал активизации работы, в том числе, по развитию инфраструктуры Восточного полигона железных дорог. Тут реализуется комплекс мер по снятию инфраструктурных ограничений, а именно расширению узких мест БАМа и Транссиба.

И если одиннадцать лет назад провозная способность Восточного полигона оценивалась в 98 млн тонн грузов, то к концу этого года она будет увеличена почти в два раза.

«За последние десять лет на Транссибе и БАМе построено более двух тысяч и модернизировано свыше пяти тысяч километров пути. Возведено и реконструировано более ста мостов и тоннелей, в том числе через реку Лену, Бурею, Селенгу. По итогам текущего года провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 180 миллионов тонн», — сообщил ранее президент Владимир Путин.

Проекты реконструкции БАМа и Транссиба ускоряют развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири, обеспечивают жителей рабочими местами. Фактически в рамках проекта создается принципиально новая по качеству железнодорожная инфраструктура с привлечением передовых решений.

Так, одним из значимых объектов стало открытие в 2021 году на БАМе нового Байкальского тоннеля. Это одно из крупнейших искусственных сооружений в России (его длина составила 6682 метра). Он построен на перегоне Дельбичинда — Дабан, между Иркутской областью и Республикой Бурятия. Прокладка тоннеля обеспечила увеличение провозной способности на участке в два с половиной раза.

В конце прошлого года на Транссибе в Амурской области был открыт Керакский тоннель – самый длинный на Забайкальской железной дороге. Его проложили в 25 метрах от старого. Работы шли в сложных условиях: проходка осуществлялась сквозь крепкие горные породы и два геологических разлома.

В этом году запустился третий этап модернизации Восточного полигона железных дорог. До 2030 года его пропускная способность возрастет до 210 миллионов тонн в год. Одновременно должны получить развитие и порты Ванино и Советская Гавань.

По нацпроекту развиваются и пассажирские железнодорожные перевозки. И здесь самым масштабным проектом можно назвать запуск московских центральных диаметров (МЦД), благодаря которым в столице появилось новое наземное метро, ставшее частью системы городского транспорта Москвы. Здесь ходят новые электропоезда, поездки на них комфортнее и удобнее для жителей. Сократилось время в пути, поезда в час пик отправляются каждые 5-7 минут, доступна бесплатная пересадка на другие виды городского транспорта.

Пять лет тому назад построили первые две линии МЦД-1 (Одинцово – Лобня) и МЦД-2 (Нахабино – Подольск). В 2023 году по нацпроекту построили еще два новых – МЦД-3 и МЦД-4 (Они связали Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный – примечание «Газеты.Ru»). «И вот за пятилетний период наземное метро Москвы перевезло 1 млрд пассажиров. Сегодня каждый день им пользуются 1,4 млн человек. Это огромный объем, который позволил снять нагрузку с метро, с московских и подмосковных дорог, обеспечил комфортное передвижение по большой агломерации», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Диаметры показали востребованность, – говорит Александр Чекмарев. – Пассажиропоток по первым двум уже превысил тот, который был до запуска МЦД более чем на 30%. То есть это действительно востребованный сервис». По его словам, МЦД пользуются популярностью не только среди жителей Московской области, но и Москвы. То есть увеличивается число поездок внутри города. МЦД дает людям новые транспортные связи. «Надо понимать, что МЦД – это еще и в целом повышение качества транспортного обслуживания, в том числе новая билетная система, интегрированная с городским транспортом, – отметил эксперт. – В дальнейшем будет развиваться проект центрального транспортного узла. И значительное увеличение числа поездов между Москвой и регионами приведет к росту пассажиропотока и также положительно скажется на всех транспортных коммуникаций. Нет никаких сомнений, что эти маршруты станут очень популярны».

«Миллиард поездок на МЦД впечатляет. Это показывает, насколько важны эти маршруты для жителей, – говорит житель Подольска Сергей. – Здорово, что сейчас можно вообще так быстро и удобно добираться до центра Москвы. Если раньше я, как правило, парковал машину на конечной станции метро, то сейчас все чаще оставляю автомобиль на вокзале Подольска и пересаживаюсь на МЦД. Так намного больше времени экономлю и в пробках не стою».

«МЦД очень удобный вид транспорта. Раньше как-то не придавала этому значения, и не было столько внимания тому, на чем именно ты едешь. Зато теперь, стараюсь выбрать наиболее оптимальный маршрут, и именно МЦД мне в этом способствует», – отмечает Светлана из Железнодорожного.

«В «Иволге», отсутствие толпы в часы пик из-за частоты рейсов в расписании. Билет, если ехать до Царицыно из Подольска, удобнее оплачивать «Тройкой». Это тоже плюс самих МЦД», — поделилась впечатлениями Татьяна из Подольска.

«С нетерпением жду, когда МЦД продлят дальше. У меня дача в Алабино, это две станции после Апрелевки. Пока приходится с МЦД пересаживаться на автобус», – рассказывает Денис.

По словам Сергея Собянина, продолжаются работы по формированию программы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ) до 2030 года и далее, что обеспечит комплексный социально-экономический эффект для развития регионов Центрального федерального округа. Московская агломерация будет связана центральными диаметрами с Тульской, Калужской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Тверской и Владимирской областями. Планируется, что провозная способность инфраструктуры ЦТУ возрастет до 844 млн пассажиров к 2030-му году.

На этом работы по модернизации железных дорог не остановятся. В проекте развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ). Старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург Владимир Путин дал 14 марта этого года. Это будет первая высокоскоростная железнодорожная магистраль в России. Она объединит Москву, Санкт-Петербург, Тверь и Нижний Новгород в единую агломерацию. В этих регионах живет около пятой части жителей России.

Протяженность магистрали с учетом входов в Москву и Санкт-Петербург — 679 км. Время в пути составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов. Составы будут ходить каждые 10–15 минут. Ее пуск запланирован на 2028 года.

Проект строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург окажет влияние не только на территории, прилегающие к магистрали. В создании и производстве поездов примут участие суммарно не менее 15 регионов. В строительстве самой магистрали будет задействовано более 40 тысяч человек.

За полярный круг

«Мы все прекрасно понимаем, что масштабы нашей страны, возможности, которые есть у нас с вами по выходу в мировой океан, они должны быть на 100 % использованы. Географическое положение Северного морского пути (СМП) может стать реальной альтернативой Суэцкому каналу. И это в два раза быстрее, чем традиционным маршрутом через Суэцкий канал», – говорит министр транспорта РФ Роман Старовойт.

В морских перевозках на восточном направлении проект развития СМП является наиболее важным, поскольку это кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до мыса Дежнева составляет около 5,6 тыс. км. Проект предполагает создание круглогодичного транспортного коридора, который свяжет регионы Северо-Запада и Дальнего Востока. В перспективе даже может взять часть грузов Восточного полигона железных дорог.

Если по итогам 2022 года грузопоток на Северном морском пути составил 34,1 млн тонн, то уже в минувшем году он увеличился до рекордных за всю свою историю 36,2 млн тонн. Для обеспечения растущего грузопотока по СМП реализуется программа обновления атомного ледокольного флота. За минувшие пять лет введены в эксплуатацию три атомных ледокола проекта 22220 – «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Еще один, «Якутия», должен быть передан после испытаний «Атомфлоту» в декабре этого года.

close Атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот»

К 2030 году грузооборот СМП предстоит нарастить до 100 миллионов тонн, что согласуется с ростом пропускной способности всего Восточного полигона (совокупности грузовых морских портов Дальнего Востока). Сопряжение портов Севморпути с железными дорогами и автомагистралями сделает Большой Северный морской путь опорным элементом «грузового каркаса» России.

По плану

«Говоря о нацпроекте «Модернизация транспортной инфраструктуры» я бы заострил внимание на том, во-первых, как за последние годы радикально изменился портрет российских скоростных автомобильных дорог, подчеркнул президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. – Были построены и ЦКАД и М-12. Во-вторых, что происходило с развитием центрального транспортного узла, портовой инфраструктуры, сети аэродромов. Также появились дополнительные мощности морской инфраструктуры. Это очевидные результаты нацпроекта, который реализовывался последние годы. И очевидные результаты того, что последние шесть лет в него направлялись очень серьезные инвестиции».

close Трасса М-12 «Восток» ГК «Автодор»

В этом году текущий нацпроект «Модернизация транспортной инфраструктуры» завершается, но со следующего года развитие транспортной системы страны продолжится по новому — «Эффективная транспортная система». Основная цель - создать единую транспортную сеть, которая будет удобной и доступной для всех. Это предполагает не только модернизацию уже существующих объектов, но и строительство новых участков, что позволит сократить время в пути, увеличить безопасность и улучшить логистику между различными регионами страны и международное сообщение.

Стартующий национальный проект состоит из девяти федеральных проектов, связанных с развитием транспортной сети. Одним из самых масштабных станет строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

К 2030 году провозная способность Восточного полигона должна достигнуть уже 210 миллионов тонн. «Это задача не только инженерная, – говорит Роман Старовойт. – Это тысячи людей, которые и сейчас работают в сложных условиях, а также строительство целой серии тоннелей, новых мостов. Предполагается построить, по сути, вторую ветку БАМа, что, разумеется, даст дополнительный импульс развитию не только Дальнего Востока, но и для всех предприятий Российской Федерации. Потому что сегодня наш товарооборот связан с глобальным югом, с востоком нашей страны, с выходом на морские порты Дальнего Востока. Это ключевая задача по созданию новых возможностей железных дорог».

Неотъемлемой частью международных транспортных коридоров станет развитие инфраструктуры морских портов. В результате реализации мероприятий нацпроекта мощность 16 морских портов, входящих в опорную сеть, вырастет с 850 млн тонн до 1 млрд тонн к 2030 году. Этому будет способствовать строительство новых специализированных терминалов. А на сети внутренних водных путей будут проведены работы по ликвидации лимитирующих участков, а также модернизации судоходных гидротехнических сооружений. Все это позволит нарастить грузооборот речных магистралей.

Для увеличения авиационной мобильности жителей страны модернизируют 75 аэродромов. Будет создана современная инфраструктура пунктов пропуска через государственную границу (сокращение времени осмотра грузовых автомобилей до 10 минут), реализованы мероприятия по дальнейшему развитию Северного морского пути. В числе других ключевых инициатив – проведение цифровой трансформации и укрепление кадрового потенциала транспортной отрасли.

Важная задача – сделать транспортное сообщение более безопасным, доступным и удобным. Особое внимание уделяется интеграции новых технологий, цифровизации и улучшению качества обслуживания.

Поэтому Минтранс определили свою миссию, как «создание самой эффективной в мире транспортной системы». Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, масштабная модернизация транспортной системы — уникальная для нашей страны возможность сделать рывок, связанный с необходимостью преодоления множества серьезных вызовов в очень короткие сроки.