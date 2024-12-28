В Москве открыли три новые станции Троицкой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл полноценное движение по новой Троицкой линии метро: «Новомосковскую», «Коммунарку» и «Корниловскую». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В московском метростроении двумя этапами – сегодня и в сентябре месяце – мы построили первую очередь новой Троицкой линии метро от БКЛ до «Коммунарки» и «Новомосковской»», — заявил глава города.

По словам Собянина, новые станции метро улучшат транспортную доступность для 900 тыс. горожан. Он добавил, что в дальнейшем линия будет строиться от Московского центрального кольца (МЦК) до Завода имени Лихачева (ЗИЛ) и на юг до Троицка. Мэр подчеркнул, что специалистам предстоит очень серьезная работа.

До этого Собянин заявил, что с 2010 года в Москве была создана мощная транспортная инфраструктура. По его словам, по сравнению с другими крупными городами мира Москва была позади в использовании пространства и качестве городской среды.

Собянин акцентировал внимание на том, что столице удалось разработать эффективную транспортную инфраструктуру, в которую входят ключевые автомагистрали, метро и городская железная дорога.

Ранее Собянин отметил, что цель Москвы состоит в том, чтобы столица стала лучшим городом Земли.