Восьмилетняя россиянка оказалась в больнице после падения на нее школьных ворот

В Петербурге школьные ворота рухнули на восьмилетнюю девочку, ребенок в больнице

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка попала в больницу после того, как на нее упали школьные ворота. Об этом сообщает издание «78.ru».

Инцидент произошел в Приморском районе города. Другие подробности случившегося не уточняются. Ребенка забрали в городскую больницу, где диагностировали перелом обеих костей нижней трети левой кисти. Информация о ее состоянии отсутствует.

В пресс-службе регионального Следственного комитета заявили, что начали проверку по информации в СМИ.

До этого в Ленинградской области девятилетнего мальчика придавило упавшими железными воротами. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее аналогичный случай произошел в Приморье, где футбольные ворота рухнули на восьмилетнего мальчика.