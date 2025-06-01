Восьмилетнего мальчика придавило футбольными воротами

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на футбольном поле, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел в уссурийском поселке Радужный. На восьмилетнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Школьник госпитализирован с тяжелыми травмами. Подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Тамбовской области двое подростков пострадали при обрушении стены. Четверо несовершеннолетних пришли к заброшенному зданию очистных сооружений. Подростки принесли с собой кувалды и пытались разрушить одну из стен постройки, кирпичная кладка обрушилась на двух приятелей. Один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии, второй получил небольшие ушибы и ссадины, еще двое подростков не пострадали.

Ранее в Петербурге неизвестные сбросили комод с балкона и попали в ребенка.