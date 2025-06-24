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Задержание россиян, готовивших взрыв в Бердянске, попало на видео

ФСБ показала кадры задержания россиян, пытавшихся устроить диверсию в Бердянске
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ЦОС ФСБ РФ

Пресс-служба ФСБ опубликовала момент задержания троих россиян, которых подозревают в попытке подрыва объекта газораспределительной сети в Бердянске. Кадры операции показало ТАСС.

Согласно видеоматериалам, задержание проходило еще зимой, в ночное время. Оперативники показали, как у одной из участниц нашли взрывное устройство, после чего она дала признательные показания.

Также на записи запечатлен момент, когда силовики перелезают через забор частного дома, заходят внутрь и задерживают второго фигуранта.

На видео подозреваемые заявили, что пошли на это под влиянием злоумышленников, которые убеждали их в том, что действия не нанесут серьезного ущерба России.

О задержании стало известно утром 24 июня. По данным ведомства, подозреваемых схватили в момент, когда они уже приступали к реализации плана. При обыске у них нашли самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его сборки — как на месте предполагаемой диверсии, так и по адресам их проживания.

Ранее в Татарстане сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнекамска по подозрению в планировании подготовки теракта на заводе.

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