В Татарстане ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом заводе

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнекамска по подозрению в планировании подготовки теракта на заводе. Об этом пишет портал «Реальное время».

По данным ведомства, мужчина собирался взорвать одно из крупных нефтехимических предприятий, где работал. Действия подозреваемого могли контролировать украинские спецслужбы. Злоумышленник должен был забрать взрывное устройство из тайника, пронести его на территорию завода и заложить, после чего покинуть страну, сообщили в спецслужбе.

В ходе расследования сотрудники ФСБ нашли самодельное взрывное устройство по месту, указанному подозреваемым.

По факту подготовки теракта возбудили уголовное дело. Сейчас продолжаются следственные и оперативные действия для выяснения всех деталей происшествия.

До этого жителя Челябинской области осудили на шесть лет за призывы к терроризму в интернете. По данным ФСБ, 46-летний мужчина является приверженцем одной из террористических организаций. Из представленной информации следует, что он размещал комментарии, призывавшие к осуществлению террористической деятельности и насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Крыму задержали мужчину за призывы взорвать Крымский мост.