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Аэропорт Внуково восстановил работу

Аэропорт Внуково работает штатно после вводившихся ночью ограничений на полеты
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский аэропорт Внуково работает штатно после введенных в ночь на 24 июня ограничений на полеты. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Отмечается, что скоплений пассажиров и очередей в терминале нет. Вылеты и прием самолетов осуществляются в соответствии с расписанием.

Ночью 24 июня, с целью обеспечения безопасности пассажиров временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево.

До этого в Министерстве экономического развития России заявили, что не видят рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в страну из-за периодического закрытия аэропортов. Глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев отметил, что Росавиация оперативно отрабатывает такие ситуации.

Ранее охранника аэропорта Внуково назвали новым крашем россиянок.

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