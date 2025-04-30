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В России могут присвоить самолетам, поездам и морским судам имена героев СВО

Минтранс: самолеты, поезда и морские суда могут получить имена героев СВО
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолетам, поездам, морским судам или другим транспортным средствам могут быть присвоены имена военнослужащих, участвовавших в ходе специальной военной операции (СВО) в освобождении Курской области. Об этом РИА Новости рассказала помощник министра транспорта России Анастасия Рубанова.

Она подчеркнула, что министерство транспорта с глубочайшим уважением относится к памяти героев СВО, освобождавших Курскую область и другие регионы страны в ходе специальной военной операции. Рубанова отметила, что подвиг военнослужащих, их мужество и самопожертвование заслуживают самых высоких форм признания, включая присвоения их имен транспортным средствам. Но этот вопрос требует проработки и согласования с семьями российских героев.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Он добавил, что план Украины, рассчитывавшей благодаря вторжению в регион сорвать наступление РФ в Донбассе, провалился.

Ранее сенатор предложила включить освобождение Курской области в учебники и ЕГЭ.

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