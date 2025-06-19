В Крыму задержали мужчину за призывы взорвать Крымский мост

ФСБ: в Крыму на местного жителя возбудили дело за призывы к терроризму

Сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Джанкойского района, подозреваемого в публикации в Telegram призывов к теракту. Об этом сообщил канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма».

По информации ведомства, мужчина 1976 года рождения опубликовал комментарий, в котором предлагал разрушить Крымский мост.

Экспертиза подтвердила, что сообщение содержало признаки публичных призывов к террористической деятельности. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Мужчину арестовали. Следователи выясняют, мог ли он быть причастен к другим противоправным действиям.

До этого жителя Челябинской области осудили на 6 лет за призывы к терроризму в интернете. По данным ФСБ, 46-летний мужчина является приверженцем одной из террористических организаций. Из представленной информации следует, что он размещал комментарии, призывавшие к осуществлению террористической деятельности и насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Ленобласти арестовали примкнувшего к террористам мужчину.