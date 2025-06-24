Назван способ, который поможет избавиться от мух в доме

Pravda.Ru: ловушка из рисового уксуса поможет избавиться от мух в доме

Пластиковая бутылка, рисовый уксус и жидкость для мытья посуды помогут избавиться от мух в доме. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Для создания ловушки они советуют срезать верхнюю часть бутылки, вставить ее горлышком вниз и скрепить скотчем или клеем. На дно нужно налить небольшое количество воды, добавить рисовый уксус и пару капель моющего средства. Смесь стоит регулярно обновлять, чтобы поддерживать эффективность.

«Еще один вариант предполагает использование сахарного сиропа с дрожжами. В теплую воду добавляют коричневый сахар, тщательно размешивают, а после остывания посыпают поверхность дрожжами. В процессе брожения выделяется углекислый газ, который привлекает мух», — добавили в сообщении.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что дачники могут опрыскивать посадки и деревья на участке самостоятельно приготовленными луковым, горчичным или чесночным отварами, а также настоем на помидорной ботве, чтобы защитить их от насекомых-вредителей.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя есть еду, на которой сидели мухи.