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Россиянам объяснили, почему нельзя есть еду, на которой сидели мухи

Pravda.Ru: мухи могут оставлять на еде невидимые следы загрязнений
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H. Schmidbauer/Global Look Press

Продукты, на которые садились мухи, нельзя употреблять, потому что они переносят 130 патогенов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование.

По словам экспертов, они являются переносчиками патогенных микроорганизмов, включая бактерии, грибки, вирусы и яйца паразитов. Когда эти насекомые садятся на пищу, они оставляют на ней невидимые следы загрязнений.

«Кроме того, мухи не могут пережевывать пищу, поэтому выделяют на нее слюну с ферментами. Поэтому употребление продуктов, на которые садились мухи, может представлять риск для здоровья», — говорится в сообщении.

В связи с этим специалисты посоветовали хранить еду в закрытых контейнерах и использовать сетки или ловушки для мух.

Международная группа ученых из Лейпцигского университета (Германия) и Нортумбрийского университета (Великобритания) до этого выяснила, что плодовые мушки (Drosophila melanogaster) с удовольствием катаются на каруселях. Раньше такое поведение считалось характерным только для позвоночных.

Ранее сообщалось, что личинки мух научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники.

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