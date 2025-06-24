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Обрушившийся на поезд мост в Брянской области весил около 800 тонн

Богомаз: рухнувший на пассажирский поезд мост в Брянской области весил 800 тонн
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РИА Новости

Обрушившийся на железнодорожные пути мост в Брянской области весил примерно 800 тонн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, слова которого привело РИА Новости.

По данным главы региона, конструкции моста включали бетонные и металлические балки. Он отметил, что для ликвидации последствий потребовалось разбивать и убирать тяжелые элементы. Работы были выполнены дорожными службами области на безвозмездной основе.

Богомаз подчеркнул, что восстановительные работы провели в кратчайшие сроки — движение поездов удалось возобновить в тот же день. Также было полностью восстановлено поврежденное железнодорожное полотно.

В ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще более сотни пострадали. На следующий день из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области: с рельсов сошел грузовой локомотив, пострадали три сотрудника РЖД. Переправу взорвали с помощью пяти самодельных взрывных устройств.

Ранее Бастрыкин назвал мощность взрывчатки, использованной при подрыве моста под Брянском.

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Подрывы мостов в России
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