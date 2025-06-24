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Врач объяснила, как избавиться от головной боли без таблеток

Врач Романенко: упражнения помогут избавиться от головной боли без таблеток
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Shutterstock/FOTODOM

Специальные упражнения помогут избавиться от головной боли без таблеток, если спазм происходит в жевательных и височных мышцах. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

«В таком случае можно выполнить следующее упражнение, которое облегчит состояние: положить одну руку на боковую часть головы, сверху положить вторую руку и надавить. Достаточно оставаться в таком положении 5 секунд, а затем повторить технику несколько раз с интервалами», — сказала она.

Кроме того, можно положить руку на лоб, надавить на нее сверху второй рукой и наклонить голову немного вперед. По словам врача, стоит также размять шейно-воротниковую зону. Если это не поможет, можно выпить стакан воды, потому что боль может возникать на фоне обезвоживания. Если же неприятные ощущения в голове сопровождаются тошнотой, пульсацией в висках и вызывают нарушение ритма сердца, важно обратиться к врачу, заключила Романенко.

Стоматолог-ортопед, специалист по лечению заболеваний ВНЧС, эстетической и функциональной реабилитации Олеся Алборова рассказала «Газете.Ru», что головная боль может говорить о проблемах во рту, если она выражается как пульсация в висках, а также если она ноющая, длительная, сопровождается светобоязнью, звукобоязнью, раздражительностью, депрессией, дискомфортом в шее и плечах.

Ранее врач назвала факторы, которые могут вызывать хроническую головную боль.

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