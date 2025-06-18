Названа неожиданная причина головной боли, о которой мало кто знает

Если головная боль выражается как пульсация в висках, если она ноющая, длительная, сопровождается светобоязнью, звукобоязнью, раздражительностью, депрессией, дискомфортом в шее и плечах; если человек не может найти удобное положение во рту — это признаки того, что причину следует искать в кабинете стоматолога-ортопеда с экспертизой в области нейро-мышечной и функциональной реабилитации, рассказала «Газете.Ru» Олеся Алборова, стоматолог-ортопед, специалист по лечению заболеваний ВНЧС, эстетической и функциональной реабилитации.

«Человеческая голова – это тяжелая часть тела, которая опирается на площадь двух маленьких позвонков. И чтобы удерживать ее положение, питающая приоритетный орган (мозг) работает сложная система связок и сухожилий. Боль в голове, шее, плечах возникает, когда эта система разлажена. И зачастую это вызвано гипертонусом мышц нижней челюсти и нарушенной функцией височно-челюстного сустава. Другие стоматологические причины головной боли – одонтогенный гайморит, хронические заболевания десен, кисты», — объяснила она.

Связь головной боли с гипертонусом мышц нижней челюсти и нарушенной функцией височно-челюстного сустава, который окружен самыми важными нервами и сосудами – анатомически доказана.

Стоматолог-ортопед нормализует анатомию костной структуры, налаживает синхронность передачи давления на жевательный аппарат, позиционирует нижнечелюстной сустав в правильные координаты. В результате организм восстанавливает беспрепятственное кровоснабжение мозга и перестаёт сигнализировать головной болью, быстрой утомляемостью, головокружением и неврозами. Нагрузку жевательной мышцы перестают компенсировать мышцы шеи и плеч, как следствие и они перестают болеть.

«К боли в области головы, шеи и плеч привыкли относиться как к повседневной норме перегруженных городских будней. Но боль главного органа – не может быть нормой. Головная боль – показатель того, что организм тратит ресурсы на поддержание кровоснабжения, компенсацию осложнений от длительных хронических процессов. Боль – его экстренный призыв на помощь», — подчеркнула врач.

Снимать симптомы обезболивающими, транквилизаторами, расслаблять функциональную мышцу челюсти уколами ботокса без назначения гнатолога – то же самое, что игнорировать индикатор нехватки бензина в машине или закрыть глаза за рулем на высокой скорости, заявила она.

«Возьмите ручку/карандаш закусите его зубами с правой или левой стороны челюсти (не передними зубами) и подержите минуту. Уберите предмет и снова закройте рот. Скорее всего, первое соприкосновение зубов не такое, каким вы привыкли его ощущать, когда что-то жуете: ваши зубы сначала сомкнулись как-то иначе, а потом быстро довели челюсть до привычного положения. Отследите этот процесс. Этот минутный тест сбросил вашу привычку смыкать зубы по прикусу и вы сомкнули их так, как удобно главному опорному пункту челюсти – суставу. Примерно так и должна смыкаться ваша челюсть при жевании, вместо того, как привычно согласно прикусу. Задача врача – восстановить такое положение челюсти, которое будет беспрепятственно для работы центральной нервной системы», — резюмировала эксперт.

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