Дачникам рассказали, как избавиться от гнезд ос и шершней

Дачникам, которые хотят избавиться от гнезд ос и шершней на участке, лучше снимать их в ночное время, когда все особи собираются в них на ночевку. Об этом «Москве 24» рассказал энтомолог Александр Каширский.

По его словам, это поможет избежать нападения насекомых, которые вернутся и обнаружат, что их дома нет. Эксперт порекомендовал распылить на гнездо дихлофос перед снятием. Кроме того, можно обработать средством плотный мешок и воспользоваться им. После этого стоит сжечь гнездо.

Если приближаться к гнезду не хочется, можно использовать специальные дымовые шашки от насекомых. При этом Каширский уточнил, что сосуществование насекомых и человека может быть мирным.

«Чаще всего соседство насекомых с людьми абсолютно безопасно. Повод для волнения есть в том случае, если в семье растут дети, которые из любопытства могут полезть в их гнезда. Тогда их лучше убрать», — заключил он.

Международная группа ученых под руководством профессора Франчески Барберо из Туринского университета (Италия) до этого сделала удивительное открытие: цветы львиного зева способны распознавать звуки, издаваемые пчелами-опылителями, и в ответ увеличивать производство сахара в нектаре.

Ранее сообщалось, что российские ученые научились искать насекомых-вредителей с помощью оптоволокна.