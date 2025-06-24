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Врач назвала правила, которые помогут эффективно похудеть

Врач Павлова: физическими нагрузками лучше заниматься утром или днем
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lzf/Shutterstock/FOTODOM

Физическая активность поможет поддержать хорошую форму тела и стать стройнее, однако, важно, в какое время ей заниматься. Об этом kp.ru рассказала эндокринолог, д.м.н., автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

«Если занятие проходит поздно вечером, оно менее полезно, чем утреннее. А самая полезная физическая нагрузка — не сразу после пробуждения, а один-два часа спустя. Или в течение дня», — уточнила эксперт.

Физические нагрузки должны быть разнообразными, важно уделять время не только бегу и прогулкам, но и силовым упражнениям.

Нутрициолог Алена Вавилова рассказала газете «Известия», что ключ к похудению лежит не в экстремальных диетах, а в грамотном подходе к питанию, позволяющем сначала избавиться от отеков, а затем плавно снижать процент жировой ткани.

Помимо этого, Павлова указала на важность полноценного сна. Засыпать лучше до 23:00, чтобы в организме вырабатывался мелатонин — гормон, который помогает сжигать жир. Питаться врач советует домашней едой, в рационе должно быть больше овощей, цельнозерновых круп и белков. По ее словам, стоит также научиться расслабляться, потому что стресс может мешать похудению.

Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Галина Рогожкина рассказала «Газете.Ru», что для снижения веса за 1–2 недели безопасно терять 0,5–1 кг в неделю. Быстрые диеты приводят к потере жидкости и мышц, а не жира, вызывая слабость, головокружение и дефицит витаминов. Врач советует исключить сладости, белый хлеб, фастфуд и жирные блюда, добавив овощи, фрукты, нежирное мясо и рыбу.

Ранее ученые обнаружили влияние ДНК на способность к похудению.

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