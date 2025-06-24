Россиянам дали советы, как похудеть летом без вреда для здоровья

Лето — время отпусков, но быстрые диеты могут только навредить. «Газете.Ru» гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Галина Рогожкина рассказала, почему летом худеть сложнее и что делать, когда добиться результата надо за 1-2 недели, а эксперты СБЕР ЕАПТЕКА и Купер поделились данными спроса на препараты и БАДы для похудения.

«Газета.Ru» ознакомилась с данными исследования.

Летом метаболизм может немного ускоряться, так как организм тратит энергию на охлаждение тела. Ультрафиолет снижает уровень лептина, повышая аппетит, но норадреналин увеличивает расход энергии, препятствуя накоплению жира. Жара и влажность нагружают сердце и сосуды, что замедляет обмен веществ и усложняет похудение.

Высокая температура вызывает дегидратацию, влияющую на кожу, но не на потерю веса. Физическая активность на улице помогает сжигать калории, но жара ограничивает интенсивность тренировок. Сохранение мышечной массы важно для поддержания метаболизма, поскольку ее потеря замедляет процесс.

Быстрое похудение перед отпуском

Для снижения веса за 1–2 недели безопасно терять 0,5–1 кг в неделю. Быстрые диеты приводят к потере жидкости и мышц, а не жира, вызывая слабость, головокружение и дефицит витаминов. Врач советует исключить сладости, белый хлеб, фастфуд и жирные блюда, добавив овощи, фрукты, нежирное мясо и рыбу.

«Аэробные тренировки 3–4 раза в неделю по 30–60 минут создают дефицит калорий. Питание с дефицитом в 10–25% от суточной нормы сохраняет баланс питательных веществ. Прерывистое голодание (8 часов еды, 16 часов без) может помочь, но эффект индивидуален. Экстремальные диеты вызывают эффект «йо-йо» — возврат веса», — добавляет врач Рогожкина.

На пикниках и отдыхе по системе «все включено» делать выбор стоит в пользу нежирного мяса (курица, индейка, свиная вырезка), заменяя картофель и майонез овощами, лимонным соком или йогуртом. Сладкие напитки и алкоголь увеличивают калорийность, поэтому предпочтительны вода или чай без сахара.

Контроль порций и медленное пережевывание снижают калорийность рациона. Активность — прогулки, игры, спорт в отеле — помогает сжигать калории. Умеренность в алкоголе предотвращает переедание, а строгие диеты перед отпуском приводят к срывам и набору веса.

Дмитрий Гуров, провизор и заведующий аптекой СБЕР ЕАПТЕКА подтверждает, что похудение — это постепенный процесс, основанный на изменении образа жизни. В ходе соблюдения диеты может возникнуть дефицит некоторых витаминов и минералов. При этом эксперт предостерегает от использования препаратов для похудения или витаминов без консультации врача.

«Препараты, обещающие быстрое похудение, могут вызывать побочные эффекты по направлению сердечно-сосудистой системы: ускорение сердцебиения, повышение артериального давления; желудочно-кишечного тракта – вызывать тошноту, рвоту, диарею; спровоцировать снижение уровня сахара в крови, а при длительном применении может возникнуть зависимость от препарата», — комментирует эксперт.

По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКА, в начале 2025 года к концу 2024 спрос на препараты для похудения вырос на (+9%), при этом в Оренбурге их приобретали на (+67%) чаще, в Ижевске – на (+49%), в Обнинске (+48%), в Барнауле (+46%), в Абакане (+45%), в Саранске (+44%).

Похожие данные фиксируют в Купере – так, в 2024 году рост спроса по категории вырос на (+4,5%) по сравнению с 2023 годом. А в конце первого квартала 2025 спрос прибавил еще (+ 3,8%) к первым месяцам года.

В настоящий момент, по данным СБЕР ЕАПТЕКА, динамика продолжается.

Что касается витаминов, эксперт считает, что в период похудения особенно важны витамины группы B, а также витамины Д, С – необходимы для поддержания иммунитета. Для женщин эксперт рекомендует регулярный контроль за уровнем железа в организме, так как его недостаток может привести к анемии.

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