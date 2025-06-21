На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили влияние ДНК на способность к похудению

Fox News: некоторые люди почти неспособны похудеть из-за генетики
close
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые люди неспособны похудеть из-за генетических данных. О таких результатах нового исследования сообщил телеканал Fox News.

«Треть людей, которые придерживаются здоровой диеты, не теряют вес, хотя и ощущают пользу для здоровья», — обнаружили ученые.

Таким образом, ограничение калорий и изменение образа жизни некоторым пациентам помогают потерять больше веса, чем другим.

Отмечается, что при работе с диетологами, самоотверженности и правильном образе жизни все пациенты «смогут потерять столько веса, сколько их же организм от них требует».

До этого ученые обнаружили, что долговременный контроль веса продлевает жизнь.

Как показал анализ, потеря в среднем 6,5% массы тела значительно снижала риск летального исхода от всех причин, включая инфаркт, инсульт, рак и заболевания легких. Ученые отметили, что в исследовании добровольцы снижали вес без помощи медикаментов или хирургии — исключительно за счет изменения питания и повышения физической активности.

Ранее врач объяснила, можно ли голодать во время похудения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами