Ученые обнаружили влияние ДНК на способность к похудению

Fox News: некоторые люди почти неспособны похудеть из-за генетики

Некоторые люди неспособны похудеть из-за генетических данных. О таких результатах нового исследования сообщил телеканал Fox News.

«Треть людей, которые придерживаются здоровой диеты, не теряют вес, хотя и ощущают пользу для здоровья», — обнаружили ученые.

Таким образом, ограничение калорий и изменение образа жизни некоторым пациентам помогают потерять больше веса, чем другим.

Отмечается, что при работе с диетологами, самоотверженности и правильном образе жизни все пациенты «смогут потерять столько веса, сколько их же организм от них требует».

До этого ученые обнаружили, что долговременный контроль веса продлевает жизнь.

Как показал анализ, потеря в среднем 6,5% массы тела значительно снижала риск летального исхода от всех причин, включая инфаркт, инсульт, рак и заболевания легких. Ученые отметили, что в исследовании добровольцы снижали вес без помощи медикаментов или хирургии — исключительно за счет изменения питания и повышения физической активности.

Ранее врач объяснила, можно ли голодать во время похудения.