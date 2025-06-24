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В Красногорске жильцы эвакуированного после атаки БПЛА дома вернулись в квартиры

Жители пострадавшего от атаки БПЛА дома в Красногорске вернулись в квартиры
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Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

Жители дома, который пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковном Красногорске, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков в своем Telegram-канале.

«Жильцов квартиры, пострадавшей в результате пожара, разместили в гостинице, оказываем им всю необходимую помощь», — написал глава городского округа.

Волков добавил, что на месте происшествия работают службы и правоохранительные органы.

В ночь на 24 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник ударил по многоквартирному дому на улице Народного Ополчения в Красногорске. В результате попадания БПЛА произошел пожар в квартире на 17-м этаже. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

По словам главы региона, пострадал мужчина 34 лет — он получил осколочные ранения руки и ноги. Его доставили в больницу, угрозы жизни нет, отметил губернатор.

Ранее в Британии заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».

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