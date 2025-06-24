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Названа дата парада в Пекине в честь 80-летия победы над Японией

Парад в Пекине в честь 80-летия победы в войне с Японией пройдет 3 сентября
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Vincent Thian/AP

В Пекине 3 сентября пройдет военный парад, посвященный 80-й годовщине победы во Второй мировой войне и в войне против японских захватчиков. Об этом сообщил заместитель руководителя Отдела пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Ху Хэпин, пишет ТАСС.

«Утром 3 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится торжественная церемония, приуроченная к 80-летию победы китайского народа в противостоянии японским захватчикам и 80-летию победы в мировой антифашистской войне. В рамках мероприятия пройдет смотр войск, и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступит с ключевой речью», — добавил Ху Хэпин на пресс-конференции.

В мае президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил благодарность за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, и заявил о намерении посетить Китай в связи с этим событием. Он добавил, что будет рад снова посетить Китай с официальным визитом в дни празднования. Путин также отметил, что в ближайшем будущем российская делегация примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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