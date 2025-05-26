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На Западе обеспокоились ростом военной мощи Китая

FT: Китай реформировал армию и нарастил мощь, что может быстро перейти к войне
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Tyrone Siu/Reuters

Китай нарастил военную мощь до такой степени, что готов в кратчайшие сроки начать военные операции, в связи с чем угроза для Тайваня увеличилась. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на военных чиновников и экспертов.

Издание цитирует высокопоставленного тайваньского чиновника, который заявил, что ВВС Китая и ракетные подразделения усовершенствовались до такой степени, что могут «перейти от мирного времени к военным операциям в любое время».

Другие собеседники FT на острове сообщили, что операции армии Китая теперь включают непрерывную подготовку десантных сил вблизи портов отправления для якобы «вторжения на Тайвань», регулярную проверку готовности авиации, и тестирование ракетных систем, способных поразить любую точку острова.

Министерство обороны Тайваня заявило в марте, что вторжение китайских войск может произойти в 2027 году. Ведомство обнародовало дату возможного начала боевых действий в рамках ежегодных военных учений.

Ранее генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу увеличения армии Китая.

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