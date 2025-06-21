Дачникам напомнили, как неправильный забор может обернуться судом

Юрист Кудерко: за неправильный забор на даче соседи могут подать в суд

Даже прочный и добротно построенный забор может стать причиной серьезных проблем, если он установлен с нарушением норм. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, в соответствии с действующим ГОСТом забор считается вертикальной конструкцией, предназначенной для обозначения границ участка. При этом он не должен выходить за пределы, указанные в кадастровом плане.

Кудерко подчеркнула, что любое ограждение нужно ставить строго в границах своей земли. Если забор «залез» на соседний участок, это расценивается как самозахват территории. В таком случае суд может обязать владельца снести ограждение и освободить чужую землю. Постройки на этом участке также подлежат сносу — восстановление и компенсация не предусмотрены.

Кроме того, если ограда мешает проходу к другим участкам или, например, к реке, по решению суда может быть установлен сервитут — ограниченное право прохода или проезда. Владелец земли в этом случае обязан обеспечить свободный доступ другим людям. Отказ выполнять это требование может закончиться судебным разбирательством.

Для садоводов и дачников существуют специальные рекомендации — заборы должны быть прозрачными, высотой от 1,2 до 1,8 метра. Допускаются и другие варианты, включая отсутствие ограждения.

Юрист также отметила, что даже если забор выполнен по всем правилам, но от него падает тень на соседний участок или мешает, например, из-за захламления соседней территории, это может стать поводом для конфликта. Такие споры часто доходят до суда, который может обязать изменить конструкцию или вовсе убрать забор. При этом, как уточнила Кудерко, само использование непрозрачных материалов не влечет за собой административного наказания.

В завершение юрист напомнила, что любые претензии от соседей, если они подтверждаются доказательствами нарушения, могут привести к серьезным последствиям, включая судебное решение.

На днях в соцсетях разлетелась новость, что с 9 июня в России вступили в силу новые правила установки заборов между дачными участками, которые предусматривают штрафы за установку сплошного забора выше 1,8 м. Однако в Госдуме заверили, что никаких новых законов о штрафах за заборы в России не принимали, а распространяемые сообщения – это фейк. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали условие для установки глухого забора на даче.