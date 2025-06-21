На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачникам напомнили, как неправильный забор может обернуться судом

Юрист Кудерко: за неправильный забор на даче соседи могут подать в суд
close
Shutterstock

Даже прочный и добротно построенный забор может стать причиной серьезных проблем, если он установлен с нарушением норм. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, в соответствии с действующим ГОСТом забор считается вертикальной конструкцией, предназначенной для обозначения границ участка. При этом он не должен выходить за пределы, указанные в кадастровом плане.

Кудерко подчеркнула, что любое ограждение нужно ставить строго в границах своей земли. Если забор «залез» на соседний участок, это расценивается как самозахват территории. В таком случае суд может обязать владельца снести ограждение и освободить чужую землю. Постройки на этом участке также подлежат сносу — восстановление и компенсация не предусмотрены.

Кроме того, если ограда мешает проходу к другим участкам или, например, к реке, по решению суда может быть установлен сервитут — ограниченное право прохода или проезда. Владелец земли в этом случае обязан обеспечить свободный доступ другим людям. Отказ выполнять это требование может закончиться судебным разбирательством.

Для садоводов и дачников существуют специальные рекомендации — заборы должны быть прозрачными, высотой от 1,2 до 1,8 метра. Допускаются и другие варианты, включая отсутствие ограждения.

Юрист также отметила, что даже если забор выполнен по всем правилам, но от него падает тень на соседний участок или мешает, например, из-за захламления соседней территории, это может стать поводом для конфликта. Такие споры часто доходят до суда, который может обязать изменить конструкцию или вовсе убрать забор. При этом, как уточнила Кудерко, само использование непрозрачных материалов не влечет за собой административного наказания.

В завершение юрист напомнила, что любые претензии от соседей, если они подтверждаются доказательствами нарушения, могут привести к серьезным последствиям, включая судебное решение.

На днях в соцсетях разлетелась новость, что с 9 июня в России вступили в силу новые правила установки заборов между дачными участками, которые предусматривают штрафы за установку сплошного забора выше 1,8 м. Однако в Госдуме заверили, что никаких новых законов о штрафах за заборы в России не принимали, а распространяемые сообщения – это фейк. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали условие для установки глухого забора на даче.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами