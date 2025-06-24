На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты предложили ужесточить наказание для мигрантов за преступления против россиян

В Госдуму внесут проект, ужесточающий наказание для мигрантов
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Депутаты от »Справедливой России — За правду» во вторник внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством совершение иностранным гражданином преступления в отношении россиян с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщило РИА Новости.

Если мигрант совершил преступление с нанесением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью гражданину РФ, то при рассмотрении уголовного дела это нужно рассматривать как отягчающее обстоятельство, заявил агентству лидер партии Сергей Миронов, напомнив, что отягчающее обстоятельство позволяет суду увеличить срок наказания на несколько лет.

Актуальность инициативы вызвана ростом преступности в мигрантской среде. По его словам, за первые восемь месяцев 2024 года иностранные граждане совершили в РФ более 26 тысяч преступлений, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом.

Миронов считает, что принятие этого законопроекта приведет к укреплению безопасности россиян и снижению уровня преступности среди мигрантов.

До этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что «бесполезные для российского общества» мигранты должны покинуть страну. К таким иностранцам министр отнес тех приезжих, которые не работают, не получают образование в РФ, а также не прошли процедуру дактилоскопии и не изучают русский язык.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о мерах к родителям детей-мигрантов, не сдавших экзамен по русскому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами