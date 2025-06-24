Депутаты предложили ужесточить наказание для мигрантов за преступления против россиян

Депутаты от »Справедливой России — За правду» во вторник внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством совершение иностранным гражданином преступления в отношении россиян с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщило РИА Новости.

Если мигрант совершил преступление с нанесением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью гражданину РФ, то при рассмотрении уголовного дела это нужно рассматривать как отягчающее обстоятельство, заявил агентству лидер партии Сергей Миронов, напомнив, что отягчающее обстоятельство позволяет суду увеличить срок наказания на несколько лет.

Актуальность инициативы вызвана ростом преступности в мигрантской среде. По его словам, за первые восемь месяцев 2024 года иностранные граждане совершили в РФ более 26 тысяч преступлений, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом.

Миронов считает, что принятие этого законопроекта приведет к укреплению безопасности россиян и снижению уровня преступности среди мигрантов.

До этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что «бесполезные для российского общества» мигранты должны покинуть страну. К таким иностранцам министр отнес тех приезжих, которые не работают, не получают образование в РФ, а также не прошли процедуру дактилоскопии и не изучают русский язык.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о мерах к родителям детей-мигрантов, не сдавших экзамен по русскому.