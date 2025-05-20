В Рособрнадзоре заявили о мерах к родителям детей-мигрантов, не сдавших экзамен по русскому

Дети мигрантов, которые не смогли успешно пройти тестирование на знание русского языка, имеют право на пересдачу экзамена. Однако если и эта попытка была неудачной, то в МВД могут принять меры по отношению к их родителям, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

По его словам, родители детей-мигрантов в случае неудачи на первом тестировании должны в течение трех месяцев подготовить ребенка за свой счет, найти курсы.

«Местные органы МВД должны наблюдать за родителями, если и через три месяца ребенок не сдал, то они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», — сказал Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума.

Он уточнил, что речь идет об административном наказании.

До этого Анзор Музаев сообщил, что Рособрнадзор в ближайшие дни выступит с предложением об ужесточении экзамена по русскому языку как иностранному для взрослых мигрантов. По его словам, до конца года предлагается ввести в экзамене устную часть с видеозаписью, на которой мигрант озвучит свое имя и будет вести диалог с проверяющим на русском языке.

Ранее Володин назвал число детей-мигрантов, которые прошли тестирование по русскому языку.