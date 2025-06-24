Юрист рассказала о праве продлить отпуск в случае болезни

Юрист Михеева заявила, что отпуск можно продлить или перенести в случае болезни

Болезнь во время отпуска дает право продлить его или перенести на другую дату. Об этом сообщила агентству «Прайм» ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.

Если человек заболел в период отпуска, он может взять больничный.

«Согласно статье 124 ТК РФ, в этом случае ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника», — сказала юрист.

В этом случае дни отпуска продлеваются или переносятся на то количество дней, которые совпали с ежегодным оплачиваемым отпуском, отметила она.

Согласно исследованию «Выберу.ру», более трети (34%) опрошенных россиян готовы пожертвовать зарплатой, чтобы меньше работать летом, 41% склонны придерживаться традиционного графика работы, разбавляя его летними отпусками. Еще 25% респондентов готовы брать подработку и дополнительные смены летом, чтобы заработать на отпуск.

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