Стало известно, сколько россиян не хотят работать летом

Более трети (34%) опрошенных россиян готовы пожертвовать зарплатой, чтобы меньше работать летом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

41% склонны придерживаться традиционного графика работы, разбавляя его летними отпусками. Еще 25% опрошенных готовы брать подработку и дополнительные смены летом, чтобы заработать на отпуск.

17% респондентов из тех, кто не хочет работать летом, отметили, что как минимум раз в три года предпочитают брать отпуск без содержания на лето либо вовсе увольняться с работы, чтобы отдохнуть. Чаще всего о таком подходе рассказывали работники IT и творческих сфер — дизайнеры, копирайтеры и редакторы.

24% опрошенных признались, что сняли накопления летом, чтобы поехать в отпуск. В прошлом году таких респондентов было меньше — 16%.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, как спланировать отпуск, чтобы не оказаться в долгах.