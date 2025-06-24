На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили отменить отсрочку досрочной пенсии для педагогов

Депутат Лантратова: нужно отменить отсрочку для досрочной пенсии педагогов
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

В России следует отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов. Об этом, ссылаясь на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой к министру труда РФ Антону Котякову, сообщает РИА Новости.

Депутат считает, что целесообразно отменить установленную отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников и предоставить право выхода на пенсию по выслуге лет при 25-летнем педагогическом стаже и наличии высшей квалификационной категории.

По мнению Лантратовой, отмена отсрочки положительно отразится на качестве образовательного процесса, так как сохранение работоспособности и мотивации педагогических работников напрямую влияет на эффективность обучения и воспитания учащихся.

23 июня депутат Государственной думы Ксения Горячева заявила, что отмена пенсий для отдельной категории российских граждан носит дискриминационный характер и противоречит основным положениям Конституции РФ.

Ранее миллиардер Малофеев предложил лишить бездетную молодежь права на будущие социальные выплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами