В Госдуме предложили отменить отсрочку досрочной пенсии для педагогов

В России следует отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов. Об этом, ссылаясь на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой к министру труда РФ Антону Котякову, сообщает РИА Новости.

Депутат считает, что целесообразно отменить установленную отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников и предоставить право выхода на пенсию по выслуге лет при 25-летнем педагогическом стаже и наличии высшей квалификационной категории.

По мнению Лантратовой, отмена отсрочки положительно отразится на качестве образовательного процесса, так как сохранение работоспособности и мотивации педагогических работников напрямую влияет на эффективность обучения и воспитания учащихся.

23 июня депутат Государственной думы Ксения Горячева заявила, что отмена пенсий для отдельной категории российских граждан носит дискриминационный характер и противоречит основным положениям Конституции РФ.

Ранее миллиардер Малофеев предложил лишить бездетную молодежь права на будущие социальные выплаты.