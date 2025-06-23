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В Госдуме раскритиковали призыв отменить пенсию для молодежи

«Лента.ру»: отмена пенсий для молодежи противоречит Конституции России
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Depositphotos

Отмена пенсий для отдельной категории российских граждан носит дискриминационный характер и противоречит основным положениям Конституции РФ. Об этом заявила депутат Государственной думы Ксения Горячева, пишет «Лента.ру».

По мнению парламентария, каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней не стоят никакие реальные решения.

Таким образом она прокомментировала призыв отменить пенсию для современной российской молодежи.

В мае бизнесмен Константин Малофеев предложил лишить бездетную молодежь права на будущие социальные выплаты. Он полагает, что подобная мера поможет вывести страну из демографического кризиса. В качестве примера он привел опыт Российской империи конца XIX — начала XX века.

Ранее Ксения Собчак выступила против отмены пенсии для повышения демографии.

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