Юрист перечислил признаки неиспользования земельных участков

Признаками неиспользования земельных участков являются захламление более половины земельного участка отходами и отсутствие зарегистрированной постройки на территории. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

С 1 марта в РФ начал действовать закон, которым устанавливается трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков.

Садовые, огородные и приусадебные участки будут считаться неиспользуемыми, если в течение года более чем половина их площади остается покрытой сорняками высотой более метра, а также деревьями и кустарниками, которые не благоустраивают и не озеленяют территорию.

Как предупредил юрист, за неиспользование земельного участка по целевому назначению предусмотрен штраф от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей.

Кроме того, допускается изъятие участка и продажа его на торгах.

Глава Росреестра Олег Скуфинский сообщал, что за первое нарушение владелец получит только предупреждение. Если он не исправил его в течение полугода, то в течение месяца ему направляют уведомление, после чего Росреестр может обратиться в суд для изъятия участка.

Таким образом власти хотят стимулировать владельцев начать использовать участки по их целевому назначению.

Ранее в России приняли закон о повторной выдаче земельных участков при одном условии.