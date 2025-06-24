На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист перечислил признаки неиспользования земельных участков

Захламление и заросли сорняками стали признаками неиспользования земельных участков
close
Pexels

Признаками неиспользования земельных участков являются захламление более половины земельного участка отходами и отсутствие зарегистрированной постройки на территории. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

С 1 марта в РФ начал действовать закон, которым устанавливается трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков.

Садовые, огородные и приусадебные участки будут считаться неиспользуемыми, если в течение года более чем половина их площади остается покрытой сорняками высотой более метра, а также деревьями и кустарниками, которые не благоустраивают и не озеленяют территорию.

Как предупредил юрист, за неиспользование земельного участка по целевому назначению предусмотрен штраф от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей.

Кроме того, допускается изъятие участка и продажа его на торгах.

Глава Росреестра Олег Скуфинский сообщал, что за первое нарушение владелец получит только предупреждение. Если он не исправил его в течение полугода, то в течение месяца ему направляют уведомление, после чего Росреестр может обратиться в суд для изъятия участка.

Таким образом власти хотят стимулировать владельцев начать использовать участки по их целевому назначению.

Ранее в России приняли закон о повторной выдаче земельных участков при одном условии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами