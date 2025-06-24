Юрист перечислил признаки неиспользования земельных участков

Признаками неиспользования земельных участков являются захламление более половины земельного участка отходами и отсутствие зарегистрированной постройки на территории. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
С 1 марта в РФ начал действовать закон, которым устанавливается трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков.
Садовые, огородные и приусадебные участки будут считаться неиспользуемыми, если в течение года более чем половина их площади остается покрытой сорняками высотой более метра, а также деревьями и кустарниками, которые не благоустраивают и не озеленяют территорию.
Как предупредил юрист, за неиспользование земельного участка по целевому назначению предусмотрен штраф от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей.
Кроме того, допускается изъятие участка и продажа его на торгах.
Глава Росреестра Олег Скуфинский сообщал, что за первое нарушение владелец получит только предупреждение. Если он не исправил его в течение полугода, то в течение месяца ему направляют уведомление, после чего Росреестр может обратиться в суд для изъятия участка.
Таким образом власти хотят стимулировать владельцев начать использовать участки по их целевому назначению.
Ранее в России приняли закон о повторной выдаче земельных участков при одном условии.