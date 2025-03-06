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В России приняли закон о повторной выдаче земельных участков при одном условии

РБК: Госдума приняла закон о повторной выдаче земли тем, кто пострадал от ЧС
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Александр Гальперин/РИА Новости

Госдума приняла поправки в Земельный кодекс, которые позволяют россиянам получить от государства второй бесплатный земельный участок в случае вреда от чрезвычайных ситуаций, пишет интернет-издание РБК.

По информации издания, граждане имеют право на получение еще одного участка, если ранее выделенный участок невозможно использовать по назначению из-за боевых действий, природных катаклизмов или техногенных чрезвычайных ситуаций.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что нововведение позволит пострадавшим начать новую жизнь уже на другом участке. По словам парламентария, правки согласовали с властями Белгородской и Курской областей.

Также Гаврилов отметил, что прежде граждане могли получить участок земли бесплатно от государства только один раз.

В первой половине февраля старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин сообщил, что с 1 марта в России вступят в силу новые правила освоения земельных участков, предусматривающие штрафы и возможное изъятие собственности за неиспользование земли.

Ранее россиянам объяснили, за что у них могут изъять дачный участок.

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