Россиян предупредили о риске изъятия дач. Как будет работать новый закон? В Росреестре объяснили механизм действия закона, при котором могут изъять дачу

Через несколько месяцев в России вступит в силу закон, согласно которому неиспользованные дачные участки могут изъять. Глава Росреестра Олег Скуфинский объяснил, что орган может пойти на крайнюю меру, если земля не будет использоваться три года. При этом сначала собственнику выдадут предупреждение об устранении нарушения. Если за полгода дачник не исправит ситуацию, то Росреестр может обратиться в суд для изъятия земли. За что участок могут признать заброшенным — в материале «Газеты.Ru».

Глава Росреестра Олег Скуфинский во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным объяснил, в каком случае у россиян могут изъять дачи.

По словам чиновника, от жителей и муниципалитетов продолжают поступать жалобы на брошенные и захламленные участки. Скуфинский утверждает, что сейчас Росреестр уделяет этому вопросу большое внимание. В 2023 году ведомство изучило около 6 млн га земель и выяснило, что на 8% территории есть нарушения: нецелевое использование и «самозахваты», при этом 74% этих земель находятся в населенных пунктах.

«А если говорить о территории садоводческих объединений, то бывает, что до 20% площади занято захламленными участками, несанкционированными свалками. И это действительно проблема», — отметил Скуфинский.

Росреестр намерен стимулировать владельцев начать использовать участки по их целевому назначению. При этом ведомство обещает принять во внимание жизненные ситуации людей и возможности освоения земель.

У кого могут изъять дачу

В августе 2024 года приняли закон, который постановил в течение трех лет со дня получения в собственность освоить земельные участки в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. В случае несвоевременного освоения или нецелевого использования участок могут изъять.

«Если человек приобрел участок или, например, получил его по наследству, бывает, что участок заболочен, зарос растительностью. Человеку нужно время для проектирования дома, чтобы подвести соответствующие коммуникации», — привел пример Скуфинский.

По его словам, новый закон даст владельцу дополнительное время — три года.

«После этих трех лет начинаются сроки, ранее установленные законодательством. То есть если в течение этих трех лет участок не подготовлен к использованию, то уже контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка», — сказал чиновник.

Скуфинский добавил, что за первое нарушение владелец получит только предупреждение. Если он не исправил нарушение в течение полугода, то тогда в течение месяца ему направляют уведомление, после чего Росреестр может обратиться в суд для изъятия участка.

«Я хочу подчеркнуть, что закон не устанавливает никаких новых оснований для изъятия, никаких дополнительных штрафов», — сказал Скуфинский.

В Росреестре уже подготовили и утвердили «дорожную карту» по повышению эффективности использования земли и вовлечению ее в оборот.

Требования для участков

В августе ведомство разработало два постановления, которые определяют признаки неиспользуемых земельных участков. Участок считается заброшенным, если:

— в течение двух и более лет на нем не появилось фундамента или подземных конструктивных элементов;

— в течение пяти лет владелец не зарегистрировал построенный дом;

— в течение пяти лет здания не используются по целевому назначению;

— в течение пяти лет владелец не проводил ремонт (выбиты окна, разрушена крыша, нет стен);

— в течение трех и более лет на участке не осуществляется деятельность, предусмотренная его назначением;

— участок завален мусором и предметами, которые не используются;

— участок зарос сорняками высотой от метра на 50%.

При этом в дополнение к одному или нескольким перечисленным критериям на участке в течение трех лет и больше не выращивают никакие сельскохозяйственные культуры.

Также в Росреестре планируют создать публичный банк данных земли.

Как сказал РБК глава юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко, есть много случаев, когда люди приобретают участки и «какое-то время на них ничего не строят, а размещают там бытовку, приезжают отдыхать. Но при этом ухаживают за участком, платят налог, взносы».

«Получается, что участок в целом используется, расходы по нему несутся, но только на основании того, что в течение двух лет не началось строительство, я считаю, не совсем корректно привлекать человека к какой-то ответственности или считать, что участок может быть отнесен к заброшенным», — отметил эксперт.

Он считает, что нововведение может негативно сказаться на людях, которые приобрели землю как инвестицию, для последующей продажи, или застройщиках на загородном рынке. «Ко всем ним будет применяться тот же критерий», — добавил Рыбченко.

По его мнению, корректнее будет использовать эти критерии в совокупности.