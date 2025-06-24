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В подмосковном Красногорске в многоэтажном жилом доме произошел пожар

МЧС: в Красногорске в 17-этажном доме произошел пожар
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В подмосковном Красногорске в жилом доме произошел пожар. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что сообщение о пожаре на улице Народного Ополчения, дом 1 поступило в 02:00 мск. Загорелась комната в двухкомнатной квартире на 17-м этаже на площади 20 квадратных метров. В результате пожара частично разрушился вентилируемый фасад и остекление балконов на 16–17 этажах на углу дома.

Из здания были эвакуированы 100 человек, включая 30 детей. В 02:23 мск открытое горение было ликвидировано, а спустя 26 минут сотрудники МЧС полностью потушили пожар.

24 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нейтрализации беспилотников на подлете к столице силами российской противовоздушной обороны. Сообщения о двух сбитых беспилотниках появились в Telegram-канале чиновника в 2:00 и 2:10. По словам Собянина, на место падения обломков первого из дронов уже прибыли спасатели. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее Собянин сообщил, что эффективность систем противовоздушной обороны, установленных вокруг Москвы, сейчас составляет 99,9%.

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