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В России продолжает расти спрос на лабубу

Спрос на лабубу в июне продолжил расти, несмотря на распространение подделок
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dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

Согласно исследованию сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в июне спрос на игрушки-монстрики лабубу среди россиян вырос в семь раз по сравнению с маем. При этом средний чек на эти товары снизился в пять раз, что, по мнению аналитиков, указывает на широкое распространение контрафактной продукции, пишет РИА Новости.

«Плюшевые игрушки «Лабубу» (Labubu): средний чек составил 1344 рубля, что в 4,9 раза (на 80%) ниже показателя мая (6575 рублей). В то же время количество покупок в июне превысило майский уровень в 7 раз (на 643%)», — подсчитали аналитики, сравнив данные за период с 1 по 20 мая и аналогичные дни июня.

До этого сообщалось, что фанаты лабубу были шокированы, когда в сети появилась фотография, демонстрирующая игрушку без ее фирменного пушистого покрытия. Под мягкой внешней оболочкой обнаружилась пластиковая фигурка с необычными характеристиками: вытянутая голова, большие глаза, странная улыбка и даже нижнее белье.

Лабубу — это персонаж, представляющий собой эльфа-монстрика с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и куклы лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. В последнее время лабубу приобрели популярность во всем мире.

Ранее в Британии появился конкурент кукле лабубу.

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