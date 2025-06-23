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В Британии появился конкурент лабубу

SCMP: фрагглеры, созданные британской художницей, стали конкурентами лабубу
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Британии появился конкурент кукле лабубу, пишет South China Morning Post.

Эти игрушки, получившие название фагглеры, созданы британской художницей Луизой МакГеттрик и выпущены компанией Addo Play. Они представляют собой серию мохнатых монстров с человеческими зубами, «пустым» взглядом и необычным внешним видом. Их дизайн следует концепции «уродливо-милого» стиля, заявила создательница.

Хотя фагглеры были представлены еще в 2010 году — за пять лет до дебюта лабубу, — их настоящий успех начался только недавно. Они стали набирать популярность в соцсетях в прошлом году, а сейчас начали активно обсуждаться среди китайских пользователей.

Ранее фанаты игрушки лабубу вскрыли ее и ужаснулись, увидев, что находится внутри.

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