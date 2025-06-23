Свадебный кортеж нарушал ПДД и устроил стрельбу в центре Твери

В Твери гости свадьбы устроили стрельбу в центре города

В Твери следователи разбираются в обстоятельствах стрельбы с участием свадебного картеля. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в центре города накануне. По данным местных СМИ, участники свадебного кортежа ездили по улицам города, нарушая правила дорожного движения. В результате они врезались в такси.

Как рассказали местные жители, участники кортежа издавали громкие звуки, похожие на стрельбу. Помимо этого, компания громко слушала музыку.

После того, как информация об инциденте появилась в социальных сетях, следователи организовали проверку.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье свадьба закончилась взрывом фейерверков. Пиротехника должна была взлететь в небо, но вместо этого произошел взрыв, во время которого залпы попали в гостей мероприятия. Как полагают пострадавшие, причиной стало поведение пиротехника. Мужчина опоздал на церемонию и расставлял фейерверки в спешке.

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