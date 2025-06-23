Ссора соседок по общежитию в Татарстане закончилась ударом ножом в грудь

В Татарстане женщина вонзила нож в грудь соседки по общежитию

В Татарстане 41-летняя женщина во время ссоры ударила 42-летнюю соседку ножом в грудь. Об этом со ссылкой на ГУ Росгвардии по региону сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел во время конфликта между двумя соседками по общежитию на Вокзальной улице в городе Нижнекамске. Женщина, ранее имевшая судимость, в ходе ссоры вонзила оппонентке кухонный нож в грудь.

Пострадавшую с тяжелым ранением госпитализировали в медицинское учреждение. Бойцы Росгвардии задержали нападавшую и передали ее полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая признала свою вину.

До этого в Подмосковье сосед изрезал ножом многодетных родителей, затопивших его квартиру. Он ударил мужчину в голову и отрезал ему ухо, а женщине вонзил лезвие в грудь и повредил ей легкое.

Ранее женщина выжила после нападения незнакомца с ножом благодаря грудным имплантам.