Женщина выжила после нападения незнакомца с ножом благодаря грудным имплантам

В Китае женщина чудом выжила благодаря грудным имплантам после нападения незнакомца с ножом, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел 22 мая в Ханчжоу, когда 30-летняя женщина по фамилии Ма садилась в свою машину на подземном паркинге торгового центра. В этот момент злоумышленник проник на переднее сиденье автомобиля и стал угрожать ей ножом. Она пробовала кричать, но на ее мольбы о помощи никто не отозвался.

Тем временем преступник заставил автомобилистку уехать с парковки и отвезти его туда, куда он скажет. Также мужчина осведомился о состоянии ее банковского счета и потребовал, чтобы женщина заняла деньги у друзей и отдала ему.

Когда злоумышленник ненадолго отвлекся, китаянка успела отправить сообщение своему молодому человеку. Тот отследил местонахождение ее телефона на своем компьютере и связался с полицией.

Однако, когда на место прибыли правоохранители, нападавший внезапно нанес жертве 22 ножевых ранения в грудь и ранил себя. Его спасти не удалось, а пострадавшая выжила благодаря имплантам в груди.

Ранее московские врачи спасли мужчину с ножом в голове.