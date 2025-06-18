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В Подмосковье сосед изрезал ножом многодетных родителей, затопивших его квартиру

В Подмосковье мужчина изрезал соседей ножом из-за небольшой протечки
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Shutterstock

В Подмосковье мужчина изрезал ножом соседей, которые слегка затопили его квартиру, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в одной из квартир по улице Школьная в Нахабино. В ходе конфликта 33-летний житель дома нанес резаные раны двоим соседям, 54-летнему соседу и его 52-летней жене. Пострадавшие громко звали на помощь, и вскоре на место прибыли росгвардейцы, которые задержали злоумышленника. Супругов госпитализировали в Красногорскую городскую больницу.

Как пишет mk.ru, нападавший пришел в квартиру к многодетной семье после небольшой протечки, случившейся из-за поломки стиральной машины. Супруги сообщили об этом старшей по дому и пообещали устранить последствия. Однако сосед снизу решил выместить злость на отца восьмерых детей. Он ранил Георгия в голову, отрезал часть уха, а также ударил его жену в грудь, повредив ей легкое.

Супруги с трудом смогли укрыться на кухне, где нападавший продолжал угрожать им расправой и пытался взломать дверь. Жена Георгия сейчас в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Сам Георгий тоже получил серьезные травмы, но так и не был признан потерпевшим. По факту нападения возбуждено уголовное дело, суд уже избрал нападавшему меру пресечения. Он находится под арестом, однако пострадавшие говорят, что не чувствуют себя в безопасности.

Ранее россиянин поссорился с соседом по даче и напал на него с топором.

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