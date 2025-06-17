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Жителям Московского региона назвали сроки схода первой волны грибов

Миколог Вишневский: первая волна грибов в Подмосковье сойдет в конце июня
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Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Первая волна летних грибов в Московской области продлится максимум до конца июня. Об этом в беседе с РИАМО сообщил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Как предупреждал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов в беседе с газетой «Известия», грибы могут накапливать токсины из окружающей среды, поэтому собирать их лучше подальше от загрязненных мест: дорог, промышленных зон. Кроме того, важно помнить: некоторые ядовитые грибы выглядят как съедобные.

«Сейчас в любой лес, даже в большие московские лесопарки, можно идти и там набрать привычные грибы. Это белые, подосиновики, подберезовики, маслята, летние опята, ну и масса на самом деле еще съедобных грибов, которые собирают уже продвинутые грибники, особенно всякие полевые, включая шампиньоны», — рассказал Вишневский.

Он добавил, что южное направление в сторону Каширы и западное в сторону Звенигорода традиционно являются самыми грибными местами Московской области.

Юрист Алла Георгиева до этого предупреждала, что за выращивание некоторых грибов на дачном участке может наступить уголовная ответственность.

По ее словам, речь идет о грибах, содержащих психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин, например о панзолусе и коноцибе.

Ранее российский бренд представил модные ведра для грибов за 16 тысяч рублей.

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