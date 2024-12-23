В Сочи две женщины и ребенок заблудились во время сбора грибов

В Краснодарском крае пожилая женщина вместе с дочерью и 11-летней внучкой отправились в лес за грибами и не смогли найти дорогу домой. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в Telegram-канале.

Семья отправилась в лес неподалеку от села Илларионовка, женщины собирали грибы. Они отправились домой, когда уже стемнело, перепутали направление и ушли в противоположную от дома сторону.

В сумерках грибники оказались на скользком крутом склоне и поняли, что спускаться самостоятельно будет опасно, поэтому обратились в экстренную службу. Женщины развели костер и ждали сотрудников МЧС. Спасатели обнаружили заблудившихся неподалеку от садового товарищества «Магистраль» и помогли им выйти из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Сочи спасли туриста, который испугался воя шакалов и залез на столб. Спасатели нашли напуганного мужчину в названном им месте и помогли ему спуститься. Путешественник рассказал, что не успел вовремя вернуться в населенный пункт, а когда стемнело, испугался звуков шакалов и забрался повыше, так как не знал, как вести себя в лесу.

Ранее в Крыму пропавшего трехлетнего мальчика нашли под кустом в лесу.