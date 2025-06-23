Главный аэропорт Израиля возобновляет работу

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве — главная воздушная гавань в Израиле с 23 июня возобновляет работу на прием и отправление международных рейсов, на каждый из которых может зарегистрироваться не более 50 человек. Об этом сообщили ТАСС в министерстве туризма еврейского государства.

В ведомстве добавили, что воздушная гавань будет работать с ограничениями. Так, не более 1 500 пассажиров одновременно могут находиться в терминале 3, откуда будут вылетать самолеты. И не более 50 человек можно зарегистрировать на каждый рейс.

До этого издание The Times of Israel сообщило, что Израиль с 23 июня разрешит иностранным гражданам, оставшимся в стране после закрытия воздушного пространства, покинуть израильскую территорию на так называемых репатриационных рейсах.

По данным газеты, до 23 июня власти Израиля запрещали покидать страну воздушным транспортом. Ожидается, что в понедельник авиакомпании осуществят 24 репатриационных рейса.

Ранее в Кремле сообщили, что находящиеся в Иране граждане РФ могут эвакуироваться через Азербайджан.