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В Татарстане мужчина выжил, выпав из окна дома и приземлившись на газопровод

В Елабуге врачи спасают мужчину, выпавшего из окна дома на газопровод
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Shutterstock

Житель Татарстана попал в больницу после того, как выпал из окна дома. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция региона.

Инцидент произошел в Елабуге, на Пролетарской улице. По данным организации, пострадавший выпал из окна пятого этажа и приземлился на газопровод.

В результате медики госпитализировали его. Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое, информация о характере травм не уточняется.

«Газоснабжение экстренно приостановили: поврежден газопровод низкого давления на вводе в подъезд №16», – сообщается в публикации.

Газоснабжение восстановили спустя 12 часов. На данный момент сотрудники ответственного ведомства выясняют личность мужчины и при каких обстоятельствах он выпал из окна.

До этого в Петербурге 44-летний мужчина выжил после того, как выпал из окна десятого этажа. В результате он получил серьезные травмы, медики направили его в реанимацию.

Ранее в Оренбурге двухлетний ребенок потянулся за котом и выпал из окна.

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