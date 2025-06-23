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Мужчина выжил после падения с 10-го этажа в Петербурге

Петербуржец выпал из окна многоэтажки и остался в живых
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина выпал из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге и остался в живых. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел 22 июня в Невском районе города. Вечером воскресенья 44-летний житель дома на улице Кржижановского выпал из окна 10-го этажа. При падении, причины которого пока остаются неизвестными, он получил серьезные травмы.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Проводится проверка, обстоятельства ЧП выясняются.

Накануне СМИ сообщили, что модель из России разбилась при падении с высоты в Турции и «воскресла». Женщина пролетела 30 метров и приземлилась на газон. В результате россиянка получила перелом трех ребер, повреждения внутренних органов, переломы руки, двух орбитальных костей и переносицы. Она оставалась в сознании до приезда медиков, однако, когда пострадавшую везли в больницу, у нее остановилось сердце. Оказавшись в реанимации, Ольга очнулась, шокировав врачей. К настоящему времени модель уже выписалась из клиники и вернулась в Москву, где продолжает восстанавливаться после случившегося.

Ранее в Барнауле девушка сорвалась с крыши, пытаясь спасти котенка.

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