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В Абхазии задержали турецкого преступника, находящегося в международном розыске

Служба безопасности Абхазии задержала гражданина Турции, находящегося в розыске

В Абхазии сотрудники службы государственной безопасности (СГБ) задержали гражданина Турции, находящегося в международном розыске по подозрению в убийстве, наркоторговле и других преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что задержание мужчины по имени Салдыз Метин состоялось в курортном городе Гагра на побережье Черного моря.

«Он находится в международном розыске по линии Интерпола с красным уведомлением, согласно которому подлежит аресту и экстрадиции на территорию страны заявителя», — говорится в сообщении.

По данным СГБ, Метин подозревается властями Турции в соучастии в умышленном убийстве, изготовлении и торговле наркотиками в особо крупном масштабе, изготовлении поддельных документов, а также в незаконном хранении и ношении оружия. Задержанный признался, что перешел абхазско-грузинскую границу в обход установленному порядку по реке Ингури.

До этого итальянская полиция арестовала грузинского вора в законе, который находился в международном розыске. 44-летний уроженец Грузии был задержан при попытке вылета в аэропорту «Чампино» в Риме.

Ранее экс-главу спецслужбы Молдавии задержали в Дубае.

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