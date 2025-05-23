«Работавшего» в Одессе вора в законе арестовали в аэропорту Рима

Итальянская полиция арестовала грузинского вора в законе, который находился в международном розыске. Об этом сообщили в управлении полиции Рима, передает РИА Новости.

По данным местных правоохранительных органов, 44-летний уроженец Грузии был задержан в аэропорту «Чампино» при попытке вылета.

Полиция отмечает, что мужчина находился в международном розыске с сентября 2023 года за участие в преступном сообществе и уклонение от уплаты налогов. Сообщается, что в момент задержания он передвигался на автомобиле с немецкими номерами.

По информации источника, задержанный координировал криминальную деятельность в Одессе и регионе, а также вовлек в преступную сферу множество других людей.

В заявлении полиции отмечается, что «по приказу босса» его доверенные лица в августе 2021 года предположительно вымогали 350 тысяч долларов под угрозой жизни.

До этого в центре Варшавы польская полиция задержала одного из самых разыскиваемых грузинских преступников. При задержании у мужчины обнаружили поддельный паспорт, семь единиц огнестрельного оружия и более 200 патронов.

Ранее в Дагестане задержали криминального авторитета.